Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü’nnde görevli olan ve önceki gün hayatını kaybeden polis memuru Osman Kaya’nın acılı aileye başsağlığı ziyareti devam ediyor.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde görevli polis memuru Osman Kaya geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu vefat etmişti. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, acılı aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu. Ani ölüm ile yıkılan Osman Kaya’nın ailesi ile görüşen Vali Kızılkaya, devletin her zaman yanında olduğunu belirtti. Merhum Osman Kaya’ya dua eden Vali Kızılkaya, Allah’tan rahmet diledi.

Ziyarette Vali Kızılkaya’ya eşi Nurten Kızılkaya da eşlik etti.