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Açılan damper bilgilendirme tabelasını devirdi
KAZA HABER
BİLECİK 28.07.2020, 17:01
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın açılan damperi bilgilendirme tabelasını devirdi. O esnada başka bir aracın gelmemesi faciayı önledi.
Bozüyük çevre yolundaki kazada, Bilecik’ten Bursa istikametine gitmekte olan İ.Ç. idaresindeki 54 VL 625 plakalı tır, İstanbul-Bursa yol ayrımına geldiği sırada damperin açılması sonucunda yol üzerindeki bilgilendirme tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır dorsesi devrilirken kopan bilgilendirme tabelasını yola savruldu. Bu sırada herhangi bir aracın gelmemesi büyük bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine ulaşıma kapanırken, dorsenin kurtarma çalışmaları sonrasında tabelanın da yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü.
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