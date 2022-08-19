Acil Servise atanan doktor göreve başladı

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine atanan Uzm. Dr. Selin Yılmaz hasta kabulüne başladı.

Uzm. Dr. Selin Yılmaz, Bilecik Eğitim ve Araştırma hastanesinde acil servisinde görevine başladı. Daha öncede eksiklik görülen polikliniklerde doktorlar göreve başlarken, diğer eksik görülen yerlerde doktorların göreve başlayacağı öğrenildi.