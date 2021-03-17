Açık Kapı Şube Müdürlüğünde vatandaşların sorunlarını dinledi

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Açık Kapı Şube Müdürlüğünü ziyaretinde, "Devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni birimdeki arkadaşlarımız hassasiyetle yerine getirmektedir" dedi.

Vali Bilal Şentürk, Açık Kapı Şube Müdürlüğü ziyaretinde, İçişleri Bakanlığınca valilik ve kaymakamlıklara yapılan başvuruların hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılmasını temin etmek ve vatandaşların sorunlarına koordineli bir şekilde etkin çözüm bulunması amacıyla kurulan açık kapı biriminin Bilecik’te 15 Mart 2018 tarihinde faaliyete geçirildiğini anımsattı. Açık kapının vatandaşların kapısı olduğunu ifade eden Vali Şentürk, vatandaşların her türlü talep, öneri ve şikayetlerini Açık Kapıya, yüz yüze, internet, e-devlet üzerinden veya mobil olarak müracaat edebileceklerini belirterek, sözlerine şöyle devam etti;

"Bizler, ’İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturu ile hareket ederek milletimize hizmet etmekle mükellefiz. Devletimizin var olabilmesi milletimizin huzuru ve refahına bağlıdır. Vatandaşlarımız bizim başımızın tacıdır. Açık kapı birimimize gelen hemşehrilerimiz burada bulunan personel ile yüzü yüze görüşerek de başvuru yapabiliyor. Açık Kapı Şube Müdürlüğümüz, aynı zamanda Vefa İletişim Merkezi olarak da hizmet vermektedir. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki kimsesiz yaşlı ve hastalarımızın temel ihtiyaç ve sağlık ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini de yerine getiriyor. Devletle vatandaş arasındaki karşılıklı iletişim ve güveni birimdeki arkadaşlarımız hassasiyetle yerine getirmektedir.’’

Açık Kapı Şube Müdür Vekili Filiz Sağır ve personelden bilgi alan Vali Şentürk, kuruluş yıldönümü pastasını keserek, vatandaşların da talep ve isteklerini dinledi.