Aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü görevlileri, aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Havaların soğuması ile birlikte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle beslenme sıkıntısı yaşayan yaban hayvanlarını Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğü unutmadı. Tarım ve Orman Bakanlığı, sürdürülebilir yaban hayatı ve ekolojik dengeye yardımcı olunması amacıyla ülke genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekiplerce Bilecik’te bulunan Köşk Devlet Avlağı, Dodurga Devlet Avlağı ve İntikamtepe Genel Avlağında yaban hayvanlarına yem desteği sağlandı.