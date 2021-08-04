Kanguru Matematik Türkiye Yarışmasına katılan Bilecikli ilkokul 2’nci sınıf öğrencisi Miray Gezer büyük başarı elde etti. Gezer, 9 bin 397 öğrenci arasında 27’nci oldu.

Korona virüs (Covit-19) salgını nedeniyle bu yıl da online olarak yapılan Kanguru Matematik Türkiye Yarışmasına katılan Özel Edebali Şehir İlkokulu 2’inci sınıf öğrencisi Miray Gezer, 9 bin 397 öğrenci arasında 27’nci oldu. Dünya çapında 80’den fazla ülkede uygulanan 6 milyondan fazla öğrencinin katıldığı yarışmada, Türkiye genelinde 9 bin 397 öğrenci katıldı. Bu öğrenciler arasında okulun 2’inci sınıf öğrencisi Miray Gezer’in 27’inci olduğunu anlatan Okul Kurucusu Saadet Güzel, "Miray 5 yaşındayken okulumuz anaokulu kısmımızda eğitime başladı, anaokulumuzda başarıyla uygulanan ’Mental Aritmetik’ eğitimini de alan öğrencimiz küçük yaştan beridir matematiği severek büyüdü. Öğrencimiz Miray Gezer’ in bu başarısı ile ailesinin, sınıf öğretmeni Faruk Akdoğan’ın ve okulunun gurur kaynağı oldu.Okulumuz birbirinden değerli öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz ile tüm sınav, yarışma ve sosyal çalışmaların içinde sağladığımız tüm imkanlar ve aile ortamı sayesinde üstün başarılar ile yürümeye devam edecektir. Öğrencilerini akademik ve sosyal yönden geliştirmeyi amaç edinen, yarışmacı tüm platformlarda yerini alan, tüm teknolojik ve bilimsel gelişmeleri öğrencilerine aktarmada rehber olan Özel Edebali Eğitim Kurumlarını, sınavda başarı gösteren öğrencimizi, ailesini ve öğretmenlerini tebrik ediyor; başarılarının devamını diliyoruz" dedi.