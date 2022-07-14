9 ayrı ekiple hasar tespit çalışmaları sürdürülüyor

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile ilgili müdürlükler, Kurban Bayramı’nın 1’inci günü Merkez, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde meydana gelen sağanak ve dolu sebebiyle zarar gören tarımsal alanlarda hasar tespit çalışması yaptı.

Geçtiğimiz Kurban Bayramı’nda meydana gelen şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilerken tarım arazilerini de yerle bir etti. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre tarım alanlarında 9 ayrı teknik ekiple tarım alanlarında hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmaları bizzat takip eden Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “İl Müdür Yardımcılarımız Mustafa Demirbaş ve Erkal Gedikli’nin katılımıyla zararın ivedilikle tespiti için koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik. Gerekli planlamaları yaparak 9 teknik ekip, zarar tespitleri için görevlendirildi. Teknik ekipler iki gündür tarım alanlarını yerinde inceleyerek çalışmalarına devam etmektedir” dedi.

Hasar tespit çalışmalarında üreticilere geçmiş olsun dileklerinde bulunan İl Müdürü Yoldaş, hasar tespitinin kısa sürede tamamlanacağı ve elde edilen bilgilerin bakanlığa gönderileceği duyuruldu.