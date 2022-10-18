810 çiftçiye 247 ton tohum desteği verildi

Buğday ve Arpa Üretimini Destekleme ve Yaygınlaştırma Projesi çerçevesinde Gölpazarı, Yenipazar ve Pazaryeri’nde çiftçilere 247 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldı.

Gölpazarı’nda çiftçilerle bir araya gelerek tohum dağıtımına katılan Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 810 çiftçiye toplamda 247 ton buğday ve arpa tohumu dağıtıldığını belirtti. Projenin toplamda 3 milyon TL bütçeli olduğunu belirten Vali Kızılkaya; “Devletimizin desteğiyle yerli ve milli tohumları toprakla buluşturacağız. Dağıtılan tohumlarla ilimiz genelinde toplamda 25 bin 352 dekar arazi ekilebilecek. Tek ihtiyacımız olan şey çalışmak. Devletimiz üretmek isteyene desteğini esirgemiyor. Geçtiğimiz yıl Bilecik’te ekili alan 493 bin dekardı. Bu sene 533 bin dekarı bulmuştur. Sadece beş başat üründe devletimizin vermiş olduğu katkılarla ve çiftçilerimizin gayretleriyle ekili alanda ciddi bir artış elde ettik. Yalnızca ayçiçeğinde 60 bin dekar olan ekili alanımız verilen desteklerle 90 bin dekara çıkmıştır. Toplam ekili alanımız ise 40 bin dekar artmıştır” diyerek desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’ye şükranlarını sundu. Açıklamaların ardından çiftçilere arpa ve buğday tohumları dağıtıldı.

Programa Vali Kızılkaya’nın yanı sıra Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, Belediye Başkanı Hayri Süer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve çiftçiler katıldı.