Bilecik İl Müftülüğü tarafından görevlendirilen 55 din görevlisi Hatay’a ulaştı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinde zarar gören vatandaşlara yardım etmek üzere Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun’un başkanlığında gönüllü personellerden oluşturulan 55 kişilik ekip Hatay’a ulaştı. Depremzedeler için sıcak yemek hazırlamaya başlayan ekipler, yetkililerin koordinasyonuyla diğer çalışmalara destek olacak. Diğer çalışmalara da destek olacaklarını belirten Erhun, “Çok şükür kazasız belasız Hatay’a vardık. Burada üstümüze düşen her bir görevi özenle yapmaya hazırız zor günler geçiriyoruz milletçe üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.