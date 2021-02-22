50 yıl sonra çömlek atölyesi üretime başladı

Bilecik Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeda 50 yıl sonra toprak ürünleri tesisiyle sanatsal doğal hediyelik eşya üretimine başlandığını açıkladı.

Başkan Şahin, 1970’li yıllara kadar ilçede toprak ürünleri üreten ustalar ve atölyeler olduğunu hatırlattı. Son atölyenin de kapanmasıyla birlikte ilçede topraktan imal edilen ürünleri dışarıdan temin ettiklerini kaydeden

Başkan Şahin; sözlerine şöyle devam etti;

"Bölgemizdeki en eski yerleşim merkezlerinden olan Osmaneli turizmde yükselen değer olurken,kaybolmakta olan sanatlarında tekrar canlandırmakta devam ediyor. İlimizde sadece Pazaryeri ilçemize bağlı Kınık Köyünde yapılan üretimlerle toprak işleme sanatı sürdürülüyordu. İlçemizde İbrahim, Salih, Erdem İçöz kardeşlerin Osmaneli Belediyesi destekleri ile Selimiye Köyümüzde kurdukları tesislerde 50 yıl sonra ilçemizde topraktan turizme yönelik ürünler üretilmeye başlandı. 50 yıl sonra tekrar toprak işleme ve üretim sanatının yeniden başlatılmasından çok mutlu etti. Tesislere her türlü desteği verdiklerini ve Osmaneli’nde bir çok satış noktasında ürünlerin satışını sağlayacaklar. Tesis sahipleri İçöz kardeşlere teşekkür ederim. Turizmde marka kent olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi.