47 yıl 3 ay görev yaptı

Bilecik Atatürk İlkokulu’nun sevilen Müdürü Zeki Başdemir, 47 yıl 3 ay görev süresinin ardından emekliliğe ayrılırken, adına veda yemeği düzenlendi.

Yaklaşık yarım asır sürdürdüğü görevini her gün hakkıyla yerine getiren başarılı bir öğretmen olarak Bilecik kamuoyunun saygı ve sevgisini kazanan Zeki Başdemir’e emekli olmasından dolayı veda yemeği düzenlendi. Merkez Öğretmen Evinde düzenlenen yemeğe Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, Müdür Yardımcıları Tahsin Yazır ve Halis Çelik, Şube Müdürleri Bilal Eği, Osman Bat, Ali Güder, Zekai Çobandere, İsa Güneş ve okul müdürleri katıldı.

Yemekte konuşma yapan Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, “Kıymetli mesai arkadaşımız Zeki Başdemir beyefendiye emeklilik hayatında ailesiyle mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. İnşallah Zeki Bey gibi diğer personellerimizde zamanı geldiğinde sağlıklı ve mutlu bir şekilde emekliliklerine kavuşurlar" dedi.

Veda ve teşekkür yemeği için mutlu olduğunu söyleyen Zeki Başdemir, "Bu güzel yemek için başta İl Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Sami Akyol ve yöneticilerimiz olmak üzere bütün personel ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrıldığım için üzgünüm. Hakkınızı helal edin. Hepinize hayatınızda başarı diliyorum" dedi.

Program Zeki Başdemir’ in saz çalıp türkü söylemesinden sonra Müdür Akyol tarafından kendisine hediye takdim edilmesiyle sona erdi.