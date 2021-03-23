42 yıllık memuriyet hayatının ardından emekli oldu

Emekliye ayrılan Bilecik Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen’e veda yemeği düzenlendi.

Vali Bilal Şentürk, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, Vali Yardımcısı Taşdöğen’in bugün dahi mesleğe yeni başlamış gibi her görevi titizlikle ve hakkıyla yerine getirdiğini belirterek, mesleğe uzun süre hizmette bulunup, heyecanı bu yaşa kadar getirebilmek için disiplin ve fedakarlık gerektirdiğini söyledi. Kamu görevlilerinin de görevini yaparken aynı duyguyla yapma imkanı elde etmesini ve heyecanını koruması temennisinde bulunan Vali Şentürk, şöyle konuştu;

’’Mülki idarecilik önemli ve yorucu bir görev. Her alanda geniş bir sorumluluğumuz var. Empati kuruyoruz, dertlinin derdiyle hemhal oluyoruz. Mesleğimiz güzel bir meslek. Sevmeden yapılabilecek bir meslek değil. Vali Yardımcımız Taşdöğen bugüne kadar Türkiye’nin birçok yerinde hizmetlerde bulundu. Biz de 2,5 yıla yakın beraber çalıştık ve mesleğinin hakkını verdiğini gördüm. Kendisiyle uyum içerisinde çalıştık. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Emekli olan Vali Yardımcımıza yeni hayatında ailesiyle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum.’’

"42 yıllık memuriyet hayatım boyunca, vatanıma ve milletime hizmet etmek için gayret gösterdim"

Vali Yardımcısı Taşdöğen ise, devlet memurlarının kaderi olan emekliği yaşamış olduğunu ifade ederek, ’’42 yıllık memuriyet hayatım boyunca, vatanıma ve milletime hizmet etmek için gayret gösterdim. Başarılı olduğum kanaatindeyim. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakmak. 7 ilçede ve 3 ilde idareci olarak görev yaptım. Görevimiz meşakkatli ama insanlara faydalı olmak, hizmet etmek yorgunluğumuzu alıyor. Hem öğretmen olarak hem de mülki idare amiri olarak elimizden geldiği kadar görevimizi ifa ettik. Artık memuriyet görevimizin sonuna geldik. Bundan sonra hayatımızı emeklilikle devam ettireceğiz’’ diye konuştu.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Vali Yardımcıları Mustafa Yüksel Karadağ, Yunus Fatih Kadiroğlu ve Rahmi Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal ve İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ile kaymakamların katıldığı yemekte, Vali Şentürk, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen teşekkür belgesini Vali Yardımcısı Taşdöğen’e verdi.