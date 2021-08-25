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41 iş yerinin kiralama ihalesi yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan 41 adet işyerinin kiralama ihalesi yapıldı.

BİLECİK 25.08.2021, 12:19
41 iş yerinin kiralama ihalesi yapıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan 41 adet işyerinin kiralama ihalesi yapıldı.

Bozüyük Belediyesi yeni düğün salonunda, 2886 sayılı devlet ihale kanununun 45’inci maddesi gereğince açık artırma usulüyle yapılan ihalede 41 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya verildi. İhalenin tamamlanmasının ardından Başkan Yardımcısı ve Encümen Başkanı Mahmut Fındık gerçekleştirilen iş yeri ihalesinin ilçe halkına ve kiralayan esnafa hayırlı olmasını diledi.

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