40 yıldır terzilik yapıyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 40 yıldır terzilik yapan Rıdvan Tunç’u ziyaret etti.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük ilçesinde 10 yaşından bugüne terzilik yapan 50 yaşındaki Rıdvan Tunç’u işyerinde ziyaret etti. Rıdvan usta ile bir süre sohbet eden Vali Kızılkaya, “On yaşından bu yana ömrünü terziliğe adayan Rıdvan ustamız hem ekmek parasını çıkarmış, hem de zanaatını geliştirmiş. Rabbim bol, bereketli işler versin” ifadelerini kullandı.