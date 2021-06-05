40 çiftçiye sertifika verildi

Bilecik’te zeytin ağaçlarında verimliliği ve kaliteyi artırmak amacıyla Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce düzenlenen ’’Göz aşısı ve budama ile gülleci bulamacı’’ yapılışı ve uygulaması kursuna katılan çiftçilere sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde zeytin ağaçlarında verimi ve kaliteyi artırıcı ’’Zeytinde entegre mücadele’’ kapsamında 40 üreticiye ’’Göz aşısı ve budama ile gülleci bulamacı’’ yapılışı ve uygulaması kursu verildi. Vali Bilal Şentürk, Vali Yardımcısı Yunus Fatih Kadiroğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ve il genel meclis üyeleri, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ile Sarmaşık köyünde göz aşısı ve budama ile gülleci bulamacının yapılışı ve uygulamasını takip etti.

Zeytin göz aşısı yapan ve kursiyerlere sertifikalarını veren Vali Şentürk, İl geneli 16 bin 511 dekar zeytin üretim alanının bulunduğunu anımsatarak, teknik olarak verilen kursun üreticilere önemli katkılar sağladığını ifade etti. Kaliteli ve verimli ürün alabilecek yöntemlerin öğrenilmesi gerektiğinin altını çizen Vali Şentürk, şöyle konuştu: ’’İlimizin tarımsal potansiyelini geliştirmek üzere yeni ürünlerle örnek bahçeler tesisi yanında var olan ürünlerin verimlilik ve kalitesinin artırılması ve zararlılarla kimyasal değil de biyolojik mücadelenin sağlanmasını, üreticilerimizin bilinçlendirilmesini teminen tarım teşkilatımızın gayretli çalışmalarını tüm desteğimizle takip ediyoruz. Kursa katılan çiftçilerimiz aldıkları eğitimle kaliteyi artıracaklar ve düzenli ürün elde edilmesini sağlayacaklar. 65 yaşında da 20 yaşında da kursa katılan üreticimiz var, bu da ayrı bir memnuniyet veriyor. Teknik olarak gerekli bilgileri aldıklarına bizzat şahit olduk. Doğru bilgiyle üretimi geliştirecekler" dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Yoldaş da, sürgün göz aşısı ve budama ile gülleci bulamacının yapılışı ve uygulaması 40 kursiyere, 3 aylık teknik eğitimin yanında meyve ağaçlarında zararlıların popülasyonunu düşürücü, doğal zararlı mücadelesi için ısırgan otu karışımı hazırlanışının ve uygulamasının anlatıldığını belirterek, zeytin üretiminin ağırlıklı olarak ılıman iklime sahip Osmaneli ve İnhisar ilçeleri ile merkez Sarmaşık köyü bölgesinde yetiştirildiğini bildirdi.