banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
Akrep Nalan hayatını kaybetti!
İSKİ'den haciz şoku!
İSKİ'den haciz şoku!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!
Bu gece akaryakıt fiyatları yine zamlanacak!

40 bin öğrenci ve öğretmen alarmın çalmasıyla sıranın altında girdi

Bilecik’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İl genelinde 40 bin öğrenci ve öğretmen alarmın çalmasıyla birlikte sınıftaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. Öğrencilerle birlikte tatbikata katılan Vali Kızılkaya, “2021 yılı afetlere yönelik bilinç geliştirme yılıydı. 2022 yılı tatbikat yılı olarak ilan edildi” dedi.

BİLECİK 04.03.2022, 17:27
40 bin öğrenci ve öğretmen alarmın çalmasıyla sıranın altında girdi

Bilecik’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı gerçekleştirildi. İl genelinde 40 bin öğrenci ve öğretmen alarmın çalmasıyla birlikte sınıftaki sıraların altına girerek deprem pozisyonu aldı. Öğrencilerle birlikte tatbikata katılan Vali Kızılkaya, “2021 yılı afetlere yönelik bilinç geliştirme yılıydı. 2022 yılı tatbikat yılı olarak ilan edildi” dedi.

1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak ve afetlere karşı hazır olunması amacıyla tüm Türkiye’deki okullarda eş zamanlı olarak deprem anı ve tahliye tatbikatı düzenlendi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Bilecik’teki okullarda da gerçekleştirilen tatbikata Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve kurum amirleri Şehit Kaymakam Muhammed Safitürk Ortaokulu’nda eşlik ederek yakından takip ettiler.

Gerçekleştirilen tatbikatta çalan sirenle öğrenciler ve katılımcılar sıraların yanına sığınarak hayat üçgeni yaptılar. Daha sonra sirenin bitmesiyle okuldan tahliye gerçekleştirildi. Tatbikatta kurgulanan senaryo gereği bir tane engelli öğrenci ve bir tane de enkaz altında kalan yaralı öğrenci için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri(AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İtfaiye ve sivil toplum kuruluşları gönüllüleriyle kurtarma operasyonu icra edildi.

“2022 yılı tatbikat yılı olarak ilan edildi”

Bu tür tatbikatların afet anında yaşanabilecek kayıpları en aza indireceğini ümit ettiğini vurgulayan Vali Kızılkaya yaptığı açıklamada, “Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak bir tatbikat yapıldı. Bilecik’te de öğrencilerle beraber güzel bir tatbikat deneyimi yaşadık. İlimiz genelinde 252 eğitim kurumunda 37 bin öğrenci ve 3 bin öğretmenle birlikte yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı bir tatbikat icra edilmiş oldu. 2021 yılı afetlere yönelik bilinç geliştirme yılıydı. 2022 yılı ise tatbikat yılı olarak ilan edildi. Ülkemizde son yıllarda görülen afet ve acil durumlarda başarılı müdahale ve iyileştirme çalışmaları yürütülse de afet öncesi, sırası ve sonrasında ortaya çıkacak kayıpları en aza indirmek ve afetlere karşı daha dirençli bir toplum oluşturmak amacıyla, her yaştan vatandaşın afetler konusunda farkındalığının artırılması hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullanarak saha eğitimi ve tatbikat çalışmalarının 2022 yılı içerisinde de devam edeceğini belirtti.

‘AFAD Acil’ mobil uygulaması ile afetzedelere daha kolay ulaşılacak

Diğer yandan AFAD’dan yapılan açıklamada Gönüllülük Projesi ile afet yönetiminin herhangi bir evresinde gönüllü olarak rol almak isteyen kişilerin sürece dahil edildiği belirtilerek, AFAD gönüllülerinin eğitilerek afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasının hedeflendiği ifade edildi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı tarafından afet anında daha çok vatandaşa ulaşmak ve can kayıplarını en aza indirmek için yerli ve milli kaynaklarla ‘AFAD Acil’ mobil uygulamasının geliştirildiği ve uygulama ile tek tuşla acil çağrı yapılabilmekte olup, en yakın toplanma alanına uygulama üzerinden ulaşıldığını söylendi.

Öte yansan gerçekleştirilen tatbikata Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakcı, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, AFAD İl Müdürü Hayri Demirel ve kurum amirleriyle STK temsilcileri katıldı.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18