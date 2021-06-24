banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
‘Kalamış’a 1 metrekare beton dökülmesine izin vermeyeceğiz’
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL?
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Altın fiyatları uçunca imitasyon bileziklere talep arttı
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!
Sedat Peker'den muhalefete ağır sözler!

33 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi

Mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait kent merkezinde bulunan 33 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi.

BİLECİK 24.06.2021, 12:09
33 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi

Mülkiyeti Bilecik Belediye Başkanlığına ait kent merkezinde bulunan 33 iş yerinin ihalesi gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen ihale, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Algın başkanlığında yapıldı. İhale ile Bilecik merkez Aşağıköy Eskişehir-İstanbul yolu üzerinde bulunan Bilecik Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinde yer alan yazıhaneler ile şehrin muhtelif bölgelerinde yer alan 33 iş yeri kiralandı.

Başkan Yardımcısı Özgür Algın, Bilecik Belediyesi sosyal medya organlarında canlı yayın ile gerçekleştirilen ihalede hakkında yaptığı değerlendirmede, ‘’Şeffaf belediyecilik anlayışımızla iş yerleri kiralama ihalelerimizi sosyal medya hesaplarımızdan canlı olarak yayınladık. Gerçekleştirdiğimiz ihalelerin, iş yeri sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum’’ ifadelerini kullandı.
banner486
Yorumlar (0)
26°
az bulutlu
banner493