300 Pazaryerili kadın Çanakkale’ye geziye gitti

Bilecik’in Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçede ikamet eden 300 kadını Çanakkale’ye geziye götürdü. Başkan Tekin, “Çanakkale ruhunu herkesin hissetmesini istiyoruz” ifadelerini vurguladı.

Pazaryeri Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında ilçede ikamet eden 300 kadını Çanakkale’ye geziye götürdü. Çanakkale ruhunu canlı tutmak amacıyla harekete geçen Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, gezinin amacının vatandaşların şanlı tarihimizin yazıldığı toprakları yakından görmesine imkan sağlamak olduğunu ifade etti.

Toplamda 7 otobüsle hareket edilen gezide, Şahindere Şehitliği, Şehitler Abidesi, Conk Bayırı, 57. Alay Şehitliği, Seyit Onbaşı Heykellerini ve birçok yer ziyaret edildi. 1915 yılından kalma savaş araç gereçlerinin sergilendiği müzeyi de gezen kadınlar, ziyaretleri sırasında duygusal anlar yaşadı.

"Çanakkale ruhunu herkesin hissetmesini istiyoruz"

Düzenlenen gezide Pazaryerili kadınların, tarihi yarım adayı gezme fırsatı bulduğunu dile getiren Başkan Tekin, “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin imkansızı başardığı, vatan sevgisini ve iman gücünü en üst safhada ortaya koyduğu bir destan. Çanakkale ruhunu herkesin hissetmesini istiyoruz. Bu sebeple Çanakkale’ye gezilerimiz devam edecek" dedi.