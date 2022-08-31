30 Ağustos’ta Atatürk Oratoryosu “Sen Başla, Bitiren Bulunur” sahnelendi

Bozüyük’te 30 Ağustos Zafer Bayramının 100 yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen program ilgi ile izlendi.

Bozüyük Belediye Tiyatrosu eğitmenlerinin sunumu ve müzik öğretmenlerinden oluşan orkestra eşliğinde sunulan “Sen Başla, Bitiren Bulunur” adlı program izleyenleri zaman zaman duygulandırdı, zaman zaman da gururlandırdı. Hasan Tahsin’le başlayan, nice kahramanlıklara ve hikâyelere sahne olan Anadolu toprağının kurtuluşunun 100. yılına özel olarak hazırlanan, metin düzenleme ve proje yönetimini Bozüyük Belediye Tiyatrosu genel sanat yönetmeni Kıvanç Pehlivanoğlu ve genel sanat yönetmen yardımcıları İlknur Durmaz ile Özgür Yamacı’nın yaptığı oratoryonun müzik direktörlüğünü Semah Açıkel yaparken orkestrada ayrıca Arzu Elmacı solist olarak, davul perküsyonda Hasan Boyraz, gitarda Serhan Kurt, klavye efektte Can Uyar, viyolonselde Haktan Emir Elibol ve kemanda Eser Lekesizgöz görev aldı. Özenle hazırlanan programda yüz yıl önce, sabah topçu ateşiyle başlayan Büyük Taarruz, o güne dek süren baskı, zulüm, işkence kısaca emperyalizmle savaşan Mustafa Kemal önderliğindeki Kuvay-i Milliye’nin hikayesi ile Atatürk’ün anlatımıyla kaos içinde geçen yıllar anlatıldı.

Programın sonunda sahneye gelerek programda emeği geçen herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, “100 yıl önce, bir asır önce bugün 1920’nin 30 Ağustos’unda Mustafa Kemal önderliğinde düşmanı yendi Türk ordusu, yurdumuz kurtuldu. O günden başlayarak gün gün adım adım tüm Anadolu toprakları düşmandan arındı. Bugünü burada şerefle anıyoruz. O günlerde şehit olan büyüklerimizi rahmetle anıyoruz, Gazilerimiz dahil. Ama bir daha bu ülkeye ayak basacak düşman bulunmayacağına yürekten inanıyoruz. Sevgili hemşehrilerim bugün 30 Ağustos Zafer bayramını kutluyoruz. Tam bundan 5 gün sonra 4 Eylül gününde 1922’de Bozüyük kurtarıldı. Bozüyük bu savaşlarda 3 kez işgal altına girdi, 3 kez yakıldı. Şu an üzerinde bulunduğumuz yerlerde şehit kanları var. Onları bize bu vatanı emanet edenleri başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmet ve minnetle anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Bu akşam 26 Ağustosta başlayan büyük Taarruzu Bozüyük’ün kurtuluşu ile bitecek 4 Eylül gününe kadar her akşam bu alanda semaya yükselecek müzik sesleriyle o günleri anmaya çalıştık. Semalardan o günkü şehitlerimize mesaj vermeye çalıştık, çalışıyoruz da. 4 Eylül gecesi Kapalı Pazar Otoparkında büyük bir konserle de finalini yapacağız inşallah. Biz Bozüyük Belediyesi olarak çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize, spor ve sanatta büyük değer verip yer açmaya çalışıyoruz. Bu nedenle belediyemizde bir tiyatro grubu oluşturduk. Kıvanç Hoca başkanlığında, hocalarımız çalışmalarını Sanatevi’nde ve Belediye Kültür Merkezinde çok donanımlı olarak sürdürmekteler. Ayrıca ilçemizde ne kadar mutluyuz ki Semah hoca ve arkadaşlarımız gibi çok değerli müzisyen hocalarımız var ve hepsi birlikte geçen senede bir çalışma yapmışlardı. Bu yılda “Atatürk Oratoryosu”nu 30 Ağustosta yaptılar. Ben tüylerim diken diken olarak izledim çok teşekkür ediyorum hepsine. Ellerine dillerine, sağlık” dedi.

Başkan Bakkalcıoğlu konuşmasının ardından etkinlikte görev alan herkesi tebrik ederek çiçek takdiminde bulundu.

Bozüyüklüler bayram coşkusunu programın sonunda hep bir ağızdan marşlar söyleyerek yaşadı.