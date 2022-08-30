30 Ağustos Zafer Bayram’ının 100’üncü yıldönümü coşkuyla kutlandı

Bilecik’te 30 Ağustos Zafer Bayram’ının 100’üncü yıldönümü coşkulu bir programla kutlandı. Kutlamalar çerçevesinde protokol üyeleri çelenk sunumu yaparak şehitlik ziyareti gerçekleştirdi.

Kutlamalar çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’nın çelenk sunmasıyla başlayan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan Jandarma Yüzbaşı Ertan Yavaş, Türk milletinin yakın tarihinin anılmaya ve kutlanmaya değer büyük olaylarla dolu olduğunu kaydederek, “Bu olayların en önemlisi ise hiç şüphesiz yüce Türk milletinin, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirmiş olduğu çok yönlü, çok boyutlu bir süreç olan Kurtuluş Savaşıdır. Mustafa Kemal Atatürk; Türk milletinin, tarihin en karanlık günlerinin yaşandığı sırada milletinin boynuna geçirmek istenen esaret zincirini kırmak üzere 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkmış ve 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atmıştır. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da gerçekleştirdiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde düşmanın bel kemiğini kırarak, milletine aydınlığa ve uygarlığa giden yolun kapılarını açmıştır” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından okul öğrencileri günün anlam ve önemine anlatan şiirlerin okunması ile devam eden program resmi geçit töreninin ardından son buldu.

Törene Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, daire müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.