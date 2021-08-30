30 Ağustos Zafer Bayramı Coşku ile kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı Bozüyük’te düzenlenen törenlerle coşku ile kutlandı.

Bozüyük Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören protokol mensupları tarafından Atatürk Anıt’ına çelenk sunulması ile başlarken saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Törende Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir konuşma yapan Mühimmat Teğmen Buğrahan Köse, konuşmasında 30 Ağustos ve milli mücadelenin önemine vurgu yaptı. Konuşmanın ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ile devam eden törende halk oyunları gösterileri sergilenerek kahramanlık türküleri seslendirildi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, tören geçidi ile sona erdi.

Daha sonra Kaymakam Hasan Yaman protokol üyeleri ile birlikte Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’ne geçerek burada düzenlenen resepsiyonda tebrikleri kabul etti. Resepsiyonun ardından İntikamtepe Şehitliği ziyaret edilerek şehitlerimiz için dualar edildi ve anıt mezarlara karanfil bırakıldı. Törenlerin bitiminde Bozüyük Belediyesi tarafından şehit ve gazi aileleri ile protokol üyelerine Manişar Parkı’nda yemek verildi. Bayram kutlamaları çerçevesinde ayrıca 12.00-13.00 saatleri arasında belediye sesli anons sisteminden marşlar çalındı.

Törenlere Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Bükme, İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş İbrahim Ceran, Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir, Kent Konseyi Başkanı Nurettin Oydu, muhtarlar, kurum amirleri, gaziler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.