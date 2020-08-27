30 Ağustos Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi
30 AĞUSTOS AYAK TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası sona erdi.
4 Eylül Spor Tesislerinde düzenlenen turnuvada öncelik maske mesafe ve hijyen olurken, turnuvaya katılan takımlar dereceye girmek için kıyasıya bir mücadele sergilediler. Bireysel yeteneğin yanı sıra takım oyununun da son derece önemli olduğu turnuva 2 gün sürerken, maçlarda kullanılan toplar sürekli dezenfekte edildi. Turnuva boyunca maçları tribünlerden izleyen spor sevenlere sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maskelerini takmaları anonslarla sık sık hatırlatıldı. Turnuva sonundan dereceye giren takımlar Goldenfeet birinci , Nankatsu ikinci, Erbabispor üçüncü oldu. Dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını takdim etti.
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