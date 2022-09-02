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3. OSB toplantısında çalışmalar değerlendirildi
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı yapıldı.
BİLECİK 02.09.2022, 10:13
Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında 3. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısı yapıldı.
Toplantı, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı da 3. OSB kurulumunun alt ve üst yapı çalışmaları değerlendirildi. Vali Kızılkaya “3. OSB’nin kurulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
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