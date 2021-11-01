3 Maçta 3 galibiyet

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadınlar Voleybol Takımı; Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. ligindeki 3. maçını Bilecik Belediye Spor’la oynadı.

Bizim Kızlar; Bilecik Kapalı Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı 25-18; 25-21 ve 26-24’lük skorlarla 3-0 kazandı. Spor sevenler tarafından yoğun ilgi gören karşılaşmayı Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Bozüyük İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan yardımcıları Mahmut Fındık, Ali Şahinoğlu, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, CHP Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukçu, CHP İlçe Başkanı İhsan Esel ve çok sayıda sporseven salonda izledi.

Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, maç sonunda takımı ve teknik ekibi tebrik eden başarılarının devam etmesini diledi.