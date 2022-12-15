3 gündür ödeme sisteme çalışmayan belediyeye tepki

Bilecik Belediyesi Kent Bilgi Sisteminin (BELSİS) 3 gündür çalışmadığını söyleyen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Bilecik Belediyesi’nin su yükleme ile emlak, çevre temizlik, ilan gibi ödeme işlemlerinin yapıldığı sistemi BELSİS’in 3 gündür çalışmadığını kaydeden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Kent merkezine biraz uzak mesafede olan belediyeye giden vatandaşlar, 3 gündür ’sistem yok’ cevabını aldıklarını ve her gün belediyeye gitmekten bıktıklarını söyledi. Sistemin ne zaman geleceği hakkında ise her hangi bir bilgi verilmedi.