29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Satranç Turnuvası" düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Bozüyük Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliği ile "Satranç Turnuvası" düzenlendi.

Yeni spor salonunda düzenlenen turnuva heyecanlı maçlara sahne oldu. Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri Bozüyük Kaymakam Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Selçuk Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir tarafından verildi. Öğrencileri tek tek tebrik eden Başkan Bakkalcıoğlu başarılarının devamını diledi. Satranç turnuvasının ardından Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu spor salonunda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özdemir, ikiliyi tesisi gezdirerek bilgi verdi. Salonda antrenman yapan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü voleybol takımına kolaylıklar dileyen Kaymakam Öztürk ve Başkan Bakkalcıoğlu yarın yapılacak maç için de başarılar diledi.