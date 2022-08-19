25 milyon TL bütçe ile 50 okulda güçlendirme ve onarım çalışması devam ediyor

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, 25 milyon TL bütçe ile kentte toplam 50 okulda güçlendirme ve onarım çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve ilgili kurum müdürleri ile İl Eğitim Yatırımları Değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından sahaya inen Vali Kızılkaya, onarım ve güçlendirme çalışmaları yürütülen okulları yerinde inceledi.

Öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için çalışmalara başladıklarını ve sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gerekli takibi yaptıklarını belirten Vali Kızılkaya, "Bilecik Merkez’de ve ilçelerimizde; ‘Çevre Dostu Bin Okul Projesi’ ile 7, ‘10 Bin Okul İyileştirme Projesi’ ile 17 okul ve bunlara ek 26 okul onarımıyla birlikte il genelinde toplamda 50 okulda iyileştirme ve onarım çalışması yürütülmektedir. Yaklaşık 25 Milyon TL bütçeyle yürütülen çalışmaları sürekli sahada ve masa üstünde takip ederek eğitim ve öğretim dönemi başlayana kadar bitirilmesi için gerekli talimatları vermiş bulunuyoruz. Eğitim ve öğretime verdiği önem ve bizlere sağladığı desteklerden ötürü başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum” diyerek yapılan yatırımların Bilecik’e hayırlı olmasını diledi.