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24 derslik okulun yapımına başlanıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 5 bin 990 metrekare alana yapılacak olan 24 derslik okulun yapımına başlanıldı.

BİLECİK 28.06.2021, 15:31
24 derslik okulun yapımına başlanıldı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 5 bin 990 metrekare alana yapılacak olan 24 derslik okulun yapımına başlanıldı.

Bozüyük’te faaliyet gösteren bir fabrika tarafından yapılarak Milli Eğitim Bakanlığa devredilecek okulun inşaat çalışmalarına başlanıldı. Bütün ders araç gereçleri fabrika tarafından karşılanacak okul, 14 ayda bitilecek. Okulun Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu’nun yanına yapılacağını söyleyen Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, okulunun yapımını üstlenen fabrikaya ilçelerinde eğitimine yapacakları bu değerli katkılarından dolayı çok teşekkür etti.
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