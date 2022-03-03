Bilecik Gençlik Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları’nın 5 Mart tarihinde başlayacağını duyurarak, müsabakalara 10 farklı ilden hem kız hem erkek kategorisinde olmak üzere toplam 21 takım ve 210 sporcunun mücadele edeceğini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı faaliyet programına göre Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları, 5 Mart tarihinde saatler 10.00’ı bulduğunda Merkez İstasyon Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan açılış töreni ile başlayacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir, konu hakkında yaptığı açıklamada, erkek ve kız kategorilerinde toplam 10 il turnuvada yarışacağı belirterek, "Müsabakalar 13 Şubat tarihinde sona erecek. 10 farklı ilden hem kız hem erkek kategorisinde olmak üzere toplam 21 takım ve 210 sporcu mücadele edecek. 21 antrenör ve 21 idarecinin katılacağı turnuvada 15 hakem görev alacak. Turnuvada fikstür ise 4 Mart tarihinde yapılacak olan teknik toplantının ardından belli olacak" dedi.