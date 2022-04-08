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2021 yılında 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edilirken, 9,9 milyon kişi öldü

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yapılan çalışmalar 21’inci yüzyılda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu söyleyerek, "2021 yılında 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edilmişken, hastalığa bağlı 9,9 milyon ölüm gerçekleşmiştir" dedi.

BİLECİK 08.04.2022, 10:11
2021 yılında 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edilirken, 9,9 milyon kişi öldü

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, yapılan çalışmalar 21’inci yüzyılda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu söyleyerek, "2021 yılında 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edilmişken, hastalığa bağlı 9,9 milyon ölüm gerçekleşmiştir" dedi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, kanserin dünyada ve Türkiye’de sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada yer alan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Aynı zamanda yüksek tedavi maliyetleri nedeniyle ülke ekonomilerinde ve iş gücünde çok ağır kayıplara neden olabilmekte olduğunu anlatan Damkacı sözlerine şöyle devam etti;

"Oysa erken teşhis edildiğinde tedavinin mümkün olduğu ve yaşam kalitesinin artırılabildiği kanser türleri olduğu düşünülürse korunmanın önemi daha da artmaktadır. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme/bilinçlendirme/farkındalık kazandırma çalışmalarına yoğunluk verilmesi amacıyla düzenlenen Kanser Haftası etkinlikleri, kanser mücadelesinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Kanser beraberinde getirdiği sağlık sorunlarının yanı sıra, maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2021 yılı verilerine göre; ilgili yılda küresel bazda 19,2 milyon yeni kanser vakası tespit edilmişken, hastalığa bağlı 9,9 milyon ölüm gerçekleşmiştir. Dünya genelinde 75 yaşına kadar her 5 kişiden 1 kişinin kansere yakalanacağı ve her 10 kişiden 1’inin ise kanser nedeniyle hayatını kaybedeceği tahmin edilmektedir. Dünyada ve ülkemizde ilk sıralarda yer alan kanser türleri akciğer, meme ve kolorektal kanserler olarak benzerlik göstermektedir. Yine gelecek yıllarda dünya nüfusunun artması, yaşlanması ve kansere yol açabilecek risk faktörlerine daha çok ve daha uzun süre maruz kalması ile birlikte gerek tanı konacak kanser olgu sayısının gerekse bahsi geçen hastalığa bağlı ekonomik, sosyolojik ve psikolojik yükün artması beklenmektedir."

"Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların pandemi sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir"

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, pandemi döneminde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivitenin artırılması, tuz kullanımının azaltılması, tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmaması hem kanserden korunmada hem de salgınla mücadelede önemli birer etken olduğunu söyledi. Damkacı, "Yüzde 90 çevresel, yüzde 10 oranında ise genetik faktörlere bağlı olarak gelişmekte olan kanserlerin, çevresel faktörler arasında yer alan; tütün kullanımı, alkol tüketimi, fazla kilolu ve/veya obez olma ve enfeksiyonlara maruziyetin engellenmesi yolu ile günümüzde yüzde 30- yüzde 50 oranında önlenebileceği bilinmektedir. Özellikle ortaya çıkışının önlenebildiği, taramalarla ölümün engellenebildiği ve erken teşhis edildiğinde tedavinin yaşam kalitesine çok şey katabildiği kanser türleri göz önüne alınırsa korunmanın önemi daha da artmaktadır. Yapılan çalışmalar yirmi birinci yüzyılda kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhis olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Kanserojen maddelerin tespiti, risk faktörlerinden kaçınma, tarama ve erken tanı en önemli önleme stratejileri arasında yer almaktadır. Erken teşhis oranlarında herhangi bir düşüş yaşanmaması için taramaların pandemi sürecinde de devam etmesi önem arz etmektedir. Pandemi gerekçesiyle taramaların ertelenmesi, ileri evre teşhis oranlarında artışa neden olabilmektedir. Pandemi sürecinde söz konusu kanser taramaları covıd-19 pandemisinde sağlık kurumlarında çalışma rehberi ve enfeksiyon kontrol önlemleri doğrultusunda gerçekleştirilmelidir" dedi.

"Taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır"

İl Müdürü Damkacı son olarak, "Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Mobil Kanser Tarama araçlarında 40-69 yaş arası kadınlara 2 yılda bir meme kanseri taraması. 30-65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir rahim ağzı kanseri taraması. 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere 2 yılda bir kalınbağırsak kanseri taramaları ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tarama sonrası sonucu pozitif ya da şüpheli çıkan kişiler, tarama sonrası teşhis merkezlerimize yönlendirilmekte ve ileri tetkikleri yapılmaktadır. Teşhis ve tedavi hizmetleri ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından yürütülmektedir. Kansere karşı mücadelede farkındalık ve bilinç düzeyinin artırılması önemli diğer bir strateji olup, ülkemizde Kanser Haftasında düzenlenen çeşitli etkinliklerle konuya dikkat çekilmektedir. Ulusal Kanser Haftasında, ülkemiz açısından önemi giderek artan kanser hastalığına karşı halkta konuya ilişkin farkındalık oluşturmak, taramalara katılımı artırmak için düzenlenen bu etkinliklerle halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek hedeflenmektedir. Ancak tüm bu çalışmaların yılın bir haftası ile sınırlı tutulmayıp yıl boyunca sürdürülmesi kanserle mücadelede akılda tutulması gereken bir unsur olup önemli kazanımlar sağlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

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