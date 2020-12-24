2020 yılında derece alan sporcular ödüllendirildi

Bilecik’te 2020 yılında çeşitli spor dallarında düzenlenen müsabakalarda derecelere imza atan sporcuları ödüllendirdi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Kredi Yurtlar Kurumu Salonunda, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, şube müdürleri ile antrenörlerin katıldığı törende, halter, kick boks, güreş, atletizm, wushu ve karate branşlarında uluslararası ve Türkiye derecesi alan sporcuları ödüllendirerek, başarılarının devamını diledi. Spor alanında gençlerin başı çektiğini ve arkalarından da arkadaşlarını sürüklediklerini ifade eden Vali Şentürk, ’’Bir insan nasıl değerli olur? Başkasına faydalı olarak değerli olur. Yaptığı işi iyi yaparak ancak başkasına faydalı olur. Yaptığı işi iyi yapabilmesinin yolu nedir? disiplinli olmasıdır, çalışkan olmasıdır. Spor, başta sağlık olmak üzere disiplin ve iyi çalışma alışkanlığı kazandırıyor. Hayat tarzı oluşturma noktasında sporun büyük katkıları olduğunu biliyoruz ve inanıyoruz. İşte sizler de, o yönüyle yaptığınız sporlarda başarılı olarak, hem ilimizi, hem de ülkemizi temsil etme imkanına kavuşarak, o onuru yaşayarak hem kendinizi, hem ailenizi, hem de bizleri mutlu ediyorsunuz. Ama bir taraftan da disiplinli çalışma alışkanlığını edinmek suretiyle, sağlam karakter ve fiziksel bünye oluşturarak istikbalde de daha güzel örnek olma noktasında oluyorsunuz.’’ dedi.

"İnşallah 2021 yılında daha sağlıklı şartlara kavuşuruz"

Dünyanın korona virüs ile mücadele ettiğini anımsatan Vali Şentürk, ’’Önce sağlık olunca, diğer hususlar ikinci plana düşüyor. Bu zorluklara rağmen çalışmalarınıza devam ediyorsunuz. O da bir mücadeledir. Şartları zorlayarak, bünyenizi diri tutabilmek adına antrenmanlarınızı yaparak, başarı çıtasını aşağı düşürmemek noktasında gayretlerinizi devam ettirdiğinizi biliyoruz. İnşallah 2021 yılında daha sağlıklı şartlara kavuşuruz. Bu tehdidi ortadan kaldırır, yaptığımız her işi daha da iyi yapma imkanına kavuşuruz’’ dedi.

"Ben inanıyorum ki spordaki başarınız, toplumda da emsallerinize, küçüklerinize örnek olacak"

’’Bir sporu düzenli olarak yapmak bir başarıdır’’ değerlendirmesinde bulunan Vali Şentürk, ’’Sporu, sabırla, sebatla yapmak bir başarıdır. Müsabakalara katılmak büyük bir başarıdır. Ülke seçmelerine ve uluslararası müsabakalara gitmek de ayrı bir başarıdır. Hedefimizi yukarıda tutacağız ve net oraya koyacağız. İnşallah daha da başarılı olup, bayrağımızı yurt dışında da her dalda temsil edecek noktaya geleceksiniz. Ben inanıyorum ki spordaki başarınız, toplumda da emsallerinize, küçüklerinize örnek olacak. İşte faydalı olmanın bir yolu da budur. Spor yaparken arkadaşınıza ve kardeşinize arkamdan gel diyebilmelisiniz, demelisiniz. İlimizde daha çok sayıda gencimizin düzenli spor yapmasını arzu ediyoruz’’ ifadesinde bulundu.