2020 yılında Bilecik’te 258 proje gerçekleşti

Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Bilal Şentürk başkanlığında yapıldı.

Vali Şentürk, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda, 2021 yılının ilk koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirdiklerini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DSİ 3. Bölge Müdürlüğünün Bilecik’te önemli yatırımlar yaptığını, bu nedenle kuraklık döneminde fazla etkilenmediğinin altını çizdi. Bilecik genelinde birçok projenin yer aldığını ve 2020 yılında 434 adet projenin uygulandığını bildiren Vali Şentürk, ’’2020 yılı sonu itibariyle bunların 258 adedi gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. 91 adedinde çalışmalar devam ediyor, 15 adedi ihale aşamasında ve 55 adedinde ise henüz işe başlanmamış. Bu projelerin toplam değeri 2 milyar 63 milyon 656 bin liradır. 2020 yılında bunlara tahsis edilen ödenek miktarı 539 milyon 706 bin liradır. Bu dönem sonuna kadar 425 milyon 75 bin lira harcanarak yaklaşık yüzde 80 harcama oranı gerçekleştirilmiştir’’ diye konuştu.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, kaymakamlar, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile belediye başkanlarının katıldığı toplantıda, 2020 yılı yatırımları ve 2021 yılı projeleri, yatırımcı kuruluşlar tarafından anlatıldı.