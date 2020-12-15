2020 yılı hayvancılık desteklemeleri belli oldu

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, 2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliğin resmi gazetede yayımlandığını söyledi.

İl Müdürü Yoldaş, yaptığı açıklamada, "2020 yılı Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği ile buzağı, malak, dişi manda, anaç koyun ve keçi, sürü büyütme ve yenileme, arılı kovan, damızlık ana arı, sürü yöneticisi istihdam, düve alım, besilik erkek sığır, ipekböceği yetiştiriciliği, tiftik, hastalıktan ari işletme ve atık desteklemesi gibi hayvancılık desteklemelerine ilişkin başvuru tarihleri ve şartları belirlenmiştir. Bu kapsamda desteklemelere ilişkin başvuru tarihleri 31 aralık gününe kadar ve 2020 yılında doğmuş, TÜRKVET ve e-ıslaha kayıtlı olmalı ve buzağıların her iki veri tabanında doğdukları işletme numarası, cinsiyet, ana kulak numarası ve doğum tarihleri aynı olmalıdır. Destekleme bedeli ise, etçi veya kombine ırk suni tohumlama sonucu doğmuş buzağılara 600 TL’dir. Bu söylediğim müraccat dönemi 1’inci dönem için geçerlidir. Daha fazla ayrıntıyı www.bilecik.tarimorman.gov.tr sitemizde ayrıntılı olarak görebilirsiniz. Yetiştiricilerimizin belirtilen tarihlerde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir" dedi.