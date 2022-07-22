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2 otomobil çarpıştı. 1’i ağır 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1’’i ağır 3 kişi yaralandı.

BİLECİK 22.07.2022, 14:07
2 otomobil çarpıştı. 1’i ağır 3 yaralı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1’’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Bilecik istikametine gitmekte olan E.A. idaresindeki 41 NH 951 plakalı otomobili ile aynı istikamete giden A.D. idaresindeki 11 DZ 429 plakalı otomobil, Saydam Enerji karşısındaki kavşak önünde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle orta refüje savrulan araçlar telefon direği ve ağaçlara çarparak durabildi. Kaza sonrasında araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken araç sürücüleri ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan H. D. yaralandı. Yaralılar Bozüyük Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken yaralılardan H.D.’nin hayati tehlikesi bulunduğu kaydedildi. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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