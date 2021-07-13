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2 milyon Euro ve 3 milyon liralık 2 ayrı hibe hak kazandılar

Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, başarı bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını söyleyerek, "ARGE birimince hazırlanan projelerden yaklaşık 2 milyon Euro ve 3 milyon liralık proje hibesi kazandırdık" dedi.

BİLECİK 13.07.2021, 11:55
2 milyon Euro ve 3 milyon liralık 2 ayrı hibe hak kazandılar
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Bilecik Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol, başarı bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını söyleyerek, "ARGE birimince hazırlanan projelerden yaklaşık 2 milyon Euro ve 3 milyon liralık proje hibesi kazandırdık" dedi.

Akyol başkanlığında Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Müdürler Kurulu toplantısında yapıldı. Toplantıda, başarı bir eğitim öğretim yılını geride bıraktıklarını anlatan İl Müdürü Akyol, "Hayat boyu öğrenmede Türkiye ikincisi olan Bilecik, EBA katılımda iller arasında üçüncü sırada bulunuyor. İlimiz de EBA’yı kullanan öğrenci ve öğretmen aktiflik oranımız yüzde 91,86’dır. ARGE birimince hazırlanan projelerden yaklaşık 2 milyon Euro ve 3 milyon liralık proje hibesi kazandırdı. Tüm yönetici ve öğretmenlere başarılı geçirilen öğretim yılı için teşekkür ederek, gelecek yıl daha da başarılı bir Bilecik hedefliyoruz" dedi.
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