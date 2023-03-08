2 belediyenin ortak yapacağı çalışmalar değerlendirildi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile bir araya geldi.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti. Bir süre beraber vakit geçirdikten sonra Başkan Bozkurt’a misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Yaman, “Bugün anlamlı bir buluşma gerçekleştirdik belediye başkanlarıma başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.