1969 Bilecik Spor Kulübü’ne forma reklamı

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11’inci grup temsilcisi Bilecik 1969 Spor Kulübü, forma reklamı için kentte faaliyet gösteren bir seramik fabrikasıyla anlaştı.

BAL 2022-2023 futbol sezonda 11’inci grup mücadele eden ve ligin ilk haftasında Modafen’i 3-1 yenerek, lige 3 puanla başladı. Kulübün tesis, stat ve maddi imkansızlıklar mücadele ederken kentte hizmet veren BİEN Seramik takıma sahip çıktı. Forma göğüs reklamı veren firma sahibi Ali Ercan, tüm sanayicilerin takıma sahip çıkmalarını istedi. Forma reklam fabrika sosyal tesisinde Bilecik 1969 Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Nevrettin Şenyayla ve Cengiz Erdinç tarafından imzalandı.