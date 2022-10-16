1969 Bilecik Spor Kulübü, Tekirdağspor’u 4-2 yendi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 3. hafta müsabakasında ilk yarı zorlanan kırmızı şimşekler ikinci yarı taraftarın desteğiyle Tekirdağspor’u devirmeyi başardı.

Şeyh Edebali Üniversitesi Sahası’nda oynanan 3. hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü ilk yarıya 2-1 geride girdiği maçı 4-2 kazanarak, taraftarını sevindirdi. Maça taraftar desteği ile başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 9. dakikasında Aygün Tilki’nin golüyle 1-0 geriye düştü. Bu gol sonrası beraberlik için baskı kuran 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 29. dakikasında golcüsü Burak Kaptan golüyle durumu 1-1’e getirdi. Maçın 43. dakikasında Tekirdağsporlu Mustafa Akkuş ile durumu 2-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da skoru oldu.

Taraftarlar takımı tribünlere çağırdı

İlk yarıda yediği son dakika golüyle devre arasına üzgün giren 1969 Bilecik Spor Kulübü’nü takımın taraftar grubu olan Belekoma Tayfa grubu tribünlere çağırdı. Grubun liderlerinden Samet Avcı burada takıma bir konuşma yaptı. Ardından o konuşma sonrası ikinci yarıya çıkan 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcuları ikinci yarıya damga vurdu.

İkinci yarı tek kale oynadılar

Maçın 64. dakikasında 1969 Bilecik Spor Kulübü futbolcusu Eren Özaydemir’in golüyle durumu 2-2’e getirdi. Maçın 66. dakikasında Burak Kaptan takımın 3’üncü kendisinin ikinci golünü kaydederek, 1969 Bilecik Spor Kulübü’nü 3-2 öne geçirdi. Maçın 86. dakikasında maçın yıldızı Burak Kaptan yeniden sahneye çıkarak durumu 4-2’ye getiren golü kaydetti. Bu gol sonrası maçta başka gol olmazken, 1969 Bilecik Spor Kulübü maçı 4-2 kazanarak puanını 6’ya çıkardı

Kaleciye sahip çıktılar

Maç sonunda geçtiğimiz hafta yediği hatalı goller sonrası çok eleştirilen bugün kritik birkaç kurtarışla göz dolduran kaleci Görkem Güner’i taraftarlar tribüne çağırarak, üçlü çektirdi.

Maçı Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, bağımsız milletvekili adaylığı açıklayan Bahadır Güler ve çok sayıda taraftar seyretti.