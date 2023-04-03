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1969 Bilecik Spor Kulübü kötü gidişata ’Dur’ dedi

1969 BİLECİK SPOR KULÜBÜ KÖTÜ GİDİŞATA 'DUR' DEDİ

BİLECİK 03.04.2023, 10:40
1969 Bilecik Spor Kulübü kötü gidişata ’Dur’ dedi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 23’üncü hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda 4 hafta sonra 3 puanla tanıştı.

BAL 11. Grup 23’üncü hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü, Sakarya temsilcisi Hendek Dereköyspor’u deplasmanda golcüsü Ali Çukadar’ın hat-trick yaptığı maçı 3-1 kazandı. Maça iyi başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 12’inci dakikasında Çukadar’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 1969 Bilecik Spor Kulübü’nün 1-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Maçın ikinci yarısına da ilk yarı gibi baskılı başlayan 1969 Bilecik Spor Kulübü maçın 49’uncu dakikasında Ali Çukadar’ın golüyle durumu 2-0’a getirdi. Maçın 70’inci dakikasında Ali Çukadar, kendisini ve takımın 3’üncü golünü kaydetti. Bu golden 2 dakika sonra nadir gelişen Hendek Dereköyspor atağında Muhammet Kızılyar durumu 3-1’e getirdi. Bu gol aynı zamanda da müsabakanın sonucu oldu. 1969 Bilecik Spor Kulübü 4 hafta sonra 3 puanla tanışırken, bu galibiyet sonrası puanını 25’e çıkardı. Hendek Dereköyspor ise, 27 puanda kaldı.

Öte yandan 1969 Bilecik Spor Kulübü çarşamba günü grubun şampiyonluk adayı Arifiye Kalaycıspor’u konuk edecek.

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