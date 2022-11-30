1969 Bilecik Spor Kulübü kongreye gidiyor

1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin istifasının ardından yönetim kurulu üyeleri kongre kararı aldı.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta mücadele eden 1969 Bilecik Spor Kulübü Başkanı Ali Muyşin, geçtiğimiz günlerde maddi imkansızlıklar ve kenttin takıma sahip çıkmamasından dolayı başkanlık görevinden istifa etmişti. Yaşana bu gelişmeler sonrası 7 kişilik yönetim kurulu üyeleri kongre kararı alırken, kongrenin geçtiğimiz günlerde olacağı öğrenildi.

Kongrede ise bir başkan adayının çıkacağı, kenttin ileri gelen iş insanlarının bir oluşum içine girdiği öğrenildi. Yeni yönetiminin oluşmasının ardından aralarından çıkacak başkan adayın bir açıklama yapması bekleniyor.