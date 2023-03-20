1969 Bilecik Spor Kulübü altyapısına 200 çocuk başvuru yaptı

1969 Bilecik Spor Kulübü futbol altyapı seçmeleri yoğun ilgi olurken, farklı yaş kategorilerinden 200 çocuk başvuru yaptı.

Bölgesel Amatör Lig temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü futbol altyapı seçmeleri yoğun ilgi oldu. Hafta sonu sentetik sahada gerçekleşen seçmeler 1969 Bilecik Spor Kulübü antrenörü Sedat Memiş yardımcısı Bayram Kaptan ve Ergün Başar tarafından yapıldı. 12-15 yaş arası 200 çocuk başvuru yaparken, yeteneklerini sergilemek için yeşil sahada mücadele veren çocukların en büyük destekçisi ise aileleri oldu.