Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 3’üncü hafta müsabakasında 1969 Bilecik Spor Kulübü 85’inci dakikada yıkıldı.

Sakarya Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesislerinde oynan BAL 11. Grup 3’üncü hafta müsabakasında Serdivanspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü’nü 1-0 yendi. Maça kontrollü bir şekilde başlayan iki takım ilk yarıda elde ettiği pozisyonları değerlendiremedi. Maçın ikinci yarında iki takımda karşılıklı bulduğu 2 net pozisyondan yararlanamazken, deplasmana giden 50 1969 Bilecik Spor Kulübü taraftarı takımına hiç susmadan destek verdi. Maçın 85’inci dakikasında 1969 Bilecik Spor Kulübü bir futbolcunun topu kaybetmesiyle başlayan Serdivanspor Semih Akyıldız’ın golüyle 1-0 öne geçti. Bu golden sonra müsabakada başka gol olmazken maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Bu galibiyle Serdivanspor puanını 5’e çıkartırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 6 puanda kaldı.