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1864 yapımı piyanona artık Yaşayan Şehir Müzesinde

1864 YAPIMI PİYANONA YAŞAYAN ŞEHİR MÜZESİNDE

BİLECİK 17.10.2020, 10:17
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1864 yapımı piyanona artık Yaşayan Şehir Müzesinde

Birçok önemli esere ev sahipliği yapan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir müzesi, 1864 yapımı piyanoyu envanterine dahil etti.

Belediye Başkanı Semih Şahin’in de katılımıyla Yaşayan Şehir Müzesi bünyesine kazandırılan piyanonun teslim töreni gerçekleştirildi. Başkan Şahin, sanata ve tarihe gösterilen bu ilgi ve alaka için, süreçte katkısı olan herkese teşekkürlerini iletti. Erdi İbili’nin katkıları ile Şehnaz, Tuncay ve İrfan Sayın tarafından Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’ne bağışlanan 156 yıllık piyanonun hikayesi ise şöyle:

1864 yapımı bu piyanoyu Girit eşrafından Kavurzade Ali Bey’in torunu İrfan Sayın, İstanbul Kapalı Çarşı Sandal Bedesteni’nden, 1964’te satın aldı. Piyanoyu, Kavurzade Ali Bey’in bir müzik perver olarak yetiştirdiği İrfan Sayın ve ailesi yıllarca amatörce çaldı. Birçok önemli esere sahip olan Yaşayan Şehir Müzesini gezmek isteyen vatandaşlar, Pazartesi hariç haftanın her günü müzeyi gün içinde gezebilirler.

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