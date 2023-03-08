18 gönüllü çalışan deprem bölgesine doğru yola çıktı

Bilecik’ten 18 gönüllü çalışan deprem bölgesine doğru yardım çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Bilecik Belediyeler Birliğinde görevli 18 çalışan gönüllü olarak deprem bölgesinde devam eden yardım çalışmalarına katılmak üzere Bilecik Valiliği önünden hareket eden otobüsle yola çıktı. Gönüllü vatandaşları Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı Mustafa Yaman yolcu etti.

Başkan Yaman uğurlama sonrası yaptığı açıklamada, “Belediyelerimizde ve Bilecik Belediyeler birliğimizde görevli 18 gönüllü çalışan kardeşimizi deprem bölgesine görevli olarak valimiz ile birlikte yolcu ettik birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardıma koşan çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum Rabbim yar ve yardımcıları olsun” ifadelerini kullandı.