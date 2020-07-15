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15 Temmuz Fotoğraf Sergisi açıldı
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ŞÜKRÜ BEYDEMİR, 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN FOTOĞRAF SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI.
BİLECİK 15.07.2020, 12:11
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi fuaye alanında kurulan serginin açılışı yapıldı. Fotoğraf sergisinin açılışına Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir’in yanı sıra Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhami Yurdakul ve Prof. Dr. Mustafa Koyun, Üniversite Senatosu üyeleri ile akademik ve idari personel katıldı. Sergide, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen hain darbe girişimi esnasında objektiflere yansımış 40 fotoğraf yer alıyor.
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