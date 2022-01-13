134 proje içerisinden kabul edilen 25 proje arasına girdi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can Ulu’nun projesi, 134 başvuru içerisinden kabul edilen 25 proje arasına girdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından "Ar-Ge Destek Programı 17’nci Proje Çağrısı" kapsamında, Şeyh Edebali Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can Ulu’nun çalışması kabul edildi. Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ulu’nun araştırmacı olarak görev aldığı “Yerel Entomopatojen Nematodların Pilot Ölçekli Üretimi” başlıklı proje, 134 başvuru içerisinden kabul edilen 25 proje arasında yer aldı.

"Çiftçi girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve biyolojik mücadelede ithalatın önüne geçilmesi hedeflenmektedir”

Proje hakkında bilgiler veren Dr. Öğr. Üyesi Ulu, “Tarımda zararlılara karşı kimyasal ilaç kullanımına alternatif olan faydalı metotların ülkemizde ilk defa pilot ölçekli üretimi ve formülasyonu gerçekleştirilecek. Proje sonunda tarımda kimyasal kullanımının azaltılması, çiftçi girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve biyolojik mücadelede ithalatın önüne geçilmesi hedeflenmektedir” dedi.

Yaklaşık 2 milyon lira bütçeli projede; 1 özel şirket, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı bir araştırma enstitüsü ve 4 farklı üniversitenin yer alacağı öğrenildi.