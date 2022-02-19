1308 Osmaneli Belediyespor taekwondo da madalyaları topladı

1308 Osmaneli Belediyespor taekwondo takımı il seçmelerinde 24 sporcuyla 24 madalya kazandı.

1308 Osmaneli Belediyespor Taekwondo takımı Bilecik’te yapılan Okullar Arası İl Seçmelerinde 24 madalya toplayarak seçmelerde en fazla madalya alan kulüp oldu. Takım olarak 9 birincilik, 11 ikincilik, 4 üçüncülük elde eden 1308 Osmaneli Belediyespor taekwondo takımı en fazla madalya alan kulüp oldu. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, taekwondo antrenörü Mensur Düş ve sporcularımıza çalışmaları ve aldıkları madalyalar ve de dereceler için teşekkür ederek, "18 branşta faaliyet gösteren 1308 Osmaneli Belediyespor örnek altyapı kulübü olduğunu bir kez daha bu başarı ile göstermiş oldu" dedi.