112 Acil Sağlık hizmetleri çalışanlarına eğitimler verildi

112 Acil Sağlık hizmetleri bünyesinde görev yapan personel, ’2022 Afet Tatbikat Yılı’ çerçevesinde afetlere hazırlanıyor.

Bilecik İl Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri tarafından 112 Acil Sağlık hizmetleri çalışanlarına afet farkındalık, yangın farkındalık, yangın söndürme eğitimleri ile tahliye deprem anı uygulamaları gerçekleştirildi. Yapılan eğitimler hakkında AFAD tarafından verilen bilgide, "2022 Afet Tatbikat Yılı’ ile ’2021 Afet Eğitim Yılı’nda kazanılan toplumsal birikimi büyütüyor ve pratiğe döküyor. Bu amaçla AFAD eğitmenleri, toplumun tüm kesimlerine ulaşacak biçimde eğitimlerle ulaşmaya devam ediyor. Hemşire, hizmet personeli başta olmak üzere sağlık çalışanları, incinebilir hasta gruplarını da koruyacak biçimde eğitim aldı. AFAD Bilecik afet eğitmenleri, çalışanlara deprem başta olmak üzere afet öncesinde, esnasında ve sonrasında ki doğru davranış şekilleriyle ilgili bilgilendirmeler yaptık. Sunum sırasında eğitmenler, afetlerin ne zaman, nerede, ne şekilde olacağını bilemeyeceğimizi ancak ön alarak, tedbir ortaya koyarak korunabileceğimizi ifade ettik" denildi.

Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü bahçesinde yangın tatbikatı yapılarak bu esnada alınacak önlemler ve tedbirler ele alındı.