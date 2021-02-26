11 günlük karantina süresi doldu

11 gün önce korona virüs (Covid-19) vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle karantinaya alınan Elmabahçe köyünde karantina sona erdi.

Bilecik İl Hıfzıssıhha Meclisi, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri gereği Vali Bilal Şentürk başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası bir açıklama yapan Vali Şentürk, "İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır. 14 Şubat 2021 tarih ve 0661-02-04 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile ilimiz merkeze bağlı Elmabahçe Köyünde Covid-19 vakalarının birden fazla olması ve vakaların temaslı sayılarının çok olması sebebiyle virüsün enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlının korunması amacıyla 15 Şubat 2021 tarihinde saat 00:00 itibariyle ikinci bir emre kadar köy giriş ve çıkışlarının izine tabi olmak kaydıyla karantinaya alınması kararının 26 Şubat 2021 tarihi saat 23.59’da sona erdirildi. Ayrıca; 31 Aralık 2020 tarih ve 0661-12-07 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca 1 Mart 2021 tarihine kadar sinema salonlarının faaliyetlerinin durdurulmasına dair alınan kararın 01 Nisan 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunun ilgili maddeleri gereğince, idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunun 195’nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir" dedi.