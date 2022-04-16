Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, kurumlarına bağlı Gençlik Merkezi’nin Türkiye genelindeki 106 temas noktasından biri olmaya hak kazandığı söyleyerek, "Temas noktası işlevi taşıyan gençlik merkezi, gençler için eğitim, gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan bir temas noktası olarak hizmet sağlayacak" dedi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ’Eurodesk Temas Noktası’ olmak için Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı’na (Türkiye Ulusal Ajansı) yapılan başvurunun kabul edilmesiyle birlikte Bilecik Gençlik Merkezi, Türkiye genelindeki 106 temas noktasından biri olmaya hak kazandı. Konu hakkında bilgi veren İl Müdürü Yasin Özdemir, "Bilecik’te akreditasyon kabulü alan tek kuruluş olan Gençlik Merkezi, Avrupa Bilgi Ağı olan Eurodesk ile gençler için eğitim, gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan bir temas noktası olarak hizmet sağlayacak. 6-9 Nisan tarihleri arasında Avrupa Birliği Başkanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından Ankara’da düzenlenen Eurodesk Bilgilendirme Toplantısı’na katılan Eurodesk irtibat kişisi Can Oku, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte bilgilendirme toplantılarına başlayacaklar. Eurodesk Temas Noktası olarak düzenleyecekleri konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerle gençlere Avrupa fırsatları hakkında bilgi vereceklerini belirterek, gençlerin bilecik@eurodesk.eu elektronik posta adresinden sorularını iletebilecekler" dedi.

Eurodesk nedir?

Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Aktarım Ağı’dır.Temel görevi, gençleri, yararlanabilecekleri Avrupa fırsatlarından haberdar etmek, onlardan gelen sorulara cevap verme hizmeti sunmak olan Eurodesk Türkiye Birimi, 2008 yılından beri AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) bünyesinde faaliyet göstermektedir. 2010 yılı başından itibaren Eurodesk Temas Noktası olarak seçilen kurum ve kuruluşlarla Eurodesk Türkiye Ağı oluşturulmuştur. Eurodesk Türkiye Ağı, ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle), soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri, fonlarla ilgili Avrupa bilgisine İnternet erişimi sağlanması, konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması, gençlik programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması, eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri gibi hizmetler vermektedir.